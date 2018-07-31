Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Mogan’ın ‘Neron’u yakalandı

Mogan’ın ‘Neron’u yakalandı

Giriş Tarihi: 31.7.2018
Mogan’ın ‘Neron’u yakalandı
'NIN Gölbaşı ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan sazlık yangınına sebebiyet veren kişi yakalandı. Şüpheli şahıs suçunu itiraf etti. Olay, 25 Temmuz gecesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Park'ta meydana geldi. Sahil Park yakınındaki sazlık alanda çıkan yangın, yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alınmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda yangına sebebiyet veren A.P. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. A.P. suçunu itiraf ederken, hakkında işlem başlatılarak Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mogan’ın ‘Neron’u yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN