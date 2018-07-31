Mogan’ın ‘Neron’u yakalandı

ANKARA
'NIN Gölbaşı ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan sazlık yangınına sebebiyet veren kişi yakalandı. Şüpheli şahıs suçunu itiraf etti. Olay, 25 Temmuz gecesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Park'ta meydana geldi. Sahil Park yakınındaki sazlık alanda çıkan yangın, yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alınmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda yangına sebebiyet veren A.P. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. A.P. suçunu itiraf ederken, hakkında işlem başlatılarak Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.