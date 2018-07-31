Mültecilere şefkat eli

MÜLTECI ailelere gıda, temizlik, ekmek, eşya, giysi ve kırtasiye yardımlarının yanı sıra yakacak desteği de sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi
, çocukların eğitim alması konusunda da mültecilerin en büyük destekçisi oldu. Başkent'te yaşayan 45 bin 688 mülteciye 63 kiloluk toplam 365 bin 504 koli gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı. Yakacak konusunda da desteğini esirgemeyerek mültecilerin evini ısıtan Büyükşehir, 33 bin 402 mülteciye ise toplam 133 bin 608 ton kömür yardımı yaptı. Mülteci çocukları da unutmayan Büyükşehir Belediyesi, giysi, bot, kaban, okul çantası ve kırtasiye desteğiyle de 7 bin 600 mülteci çocuğun da ihtiyacını giderdi.