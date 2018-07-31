Öğrencilere baskı kurmayın

Hayatlarında yeni bir döneme başlayacak gençlerin üniversite tercihlerinde özgür olmasının önemine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK
) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "Artık büyüdüklerinin ve hayatlarının yeni bir dönemine girdiklerinin farkına varan gençler özgür bırakılmalı. Gençlerin üniversite tercihlerinde de meslek seçimlerinde de üzerlerinde baskı uygulanmamalı. Çünkü bu hayat denen uzun yolculukta en mühim basamaklardan bir tanesi. Kendi yeteneklerini köreltmeden, mutlaka sevdikleri ve istedikleri mesleğe yönelik bir okul seçmeleri hem kendileri hem ülkemizin geleceği için önemli. Mesleğini sevmeyen bir kişinin o meslekte başarılı olması da beklenemez" şeklinde uyardı. Üzerinde baskı hisseden gençlerin yanlış mesleklere yöneldiklerini vurgulayan Palandöken, "Aileler her zaman çocuğumuz en iyi okullarda okusun, en gözde meslekleri seçsin, en fazla maaşı alsın gibi beklentiler içerisindedir. Bu çok doğal fakat bir noktadan sonra gencin üzerinde baskı oluşturmaya başlıyor. Bu baskı ise onun yanlış tercihler yapmasına yol açıyor. O yüzden aileler, müdahale etmeden, fikir vererek, aynı zamanda da onu özgür bırakarak gence yaklaşmalıdır. Bu ülkenin her mesleğe ihtiyacı var. Müzisyen olmak isteyen bir genci tıp okumaya zorlamak onun yeteneğini köreltmek, isteklerini hiçe saymaktır" ifadelerini kullandı.