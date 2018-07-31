Serdar gürler yolcu gıbı...

BUGÜN NELER OLDU

Bu sezonmücadeleedecek olansürdürdüğükamp çalışmalarını tamamladı.kampı boyuncaveile hazırlık maçı yaptı. Bumaçlarda en dikkat çeken detay takımın yıldız oyuncusumaç kadrosunda yer almamasıoldu.kümedüşmesinin ardından kulüpten ayrılma kararı alanyönetim takımda tutmak istiyor. Ancakuzun süredirveradarında olanoyuncu iseayrılmaya sıcak bakıyor.teklif yapanvebu sezonkupalarındamücadele edecek olması oyuncunun takımdanayrılması ihtimalini artırıyor.Geçtiğimiz sezonilebaşarılı bir sezon geçirentakımdan ayrılmaya çok yakın. Kariyerinetakımında başlayanyaşındaki genç oyuncuveformalarını giydi. Geçtiğimiz sezonen etkili ismi olanmaça çıktı. Başarılı oyuncu bu maçlardagol atıpasist yaptı.