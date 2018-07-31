Serdar gürler yolcu gıbı...

Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de
mücadele
edecek olan Osmanlıspor Bolu'da
sürdürdüğü
kamp çalışmalarını tamamladı. Osmanlıspor, Bolu
kampı boyunca Sebail FK
, Eskişehirspor
, Aytemiz Alanyaspor
, Zira FK
ve Adanaspor
ile hazırlık maçı yaptı. Bu
maçlarda en dikkat çeken detay takımın yıldız oyuncusu Serdar Gürler'in
maç kadrosunda yer almaması
oldu. Osmanlıspor'un Spor Toto Süper Lig'de
küme
düşmesinin ardından kulüpten ayrılma kararı alan Serdar Gürler'i
yönetim takımda tutmak istiyor. Ancak
uzun süredir Galatasaray
ve Beşiktaş'ın
radarında olan
oyuncu ise Osmanlıspor'dan
ayrılmaya sıcak bakıyor. Serdar Gürler'e
teklif yapan Galatasaray
ve Beşiktaş'ın
bu sezon Avrupa
kupalarında
mücadele edecek olması oyuncunun takımdan
ayrılması ihtimalini artırıyor.
29 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Osmanlıspor
ile Süper Lig'de
başarılı bir sezon geçiren Serdar Gürler
takımdan ayrılmaya çok yakın. Kariyerine Fransa'nın Sochaux
takımında başlayan 26
yaşındaki genç oyuncu Süper Lig'de Elazığspor
, Trabzonspor
, Kayseri Erciyesspor
, Gençlerbirliği
ve Osmanlıspor
formalarını giydi. Geçtiğimiz sezon Osmanlıspor'un
en etkili ismi olan Serdar Gürler Süper Lig'de 29
maça çıktı. Başarılı oyuncu bu maçlarda 12
gol atıp 5
asist yaptı.