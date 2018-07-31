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Serdar gürler yolcu gıbı...

Osmanlı’nın Bolu’da oynadığı 5 hazırlık maçında da kadroda yer almayan Serdar Gürler’in takımdan ayrılacağı konuşuluyor

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018
Serdar gürler yolcu gıbı...
Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Osmanlıspor Bolu'da sürdürdüğü kamp çalışmalarını tamamladı. Osmanlıspor, Bolu kampı boyunca Sebail FK, Eskişehirspor, Aytemiz Alanyaspor, Zira FK ve Adanaspor ile hazırlık maçı yaptı. Bu maçlarda en dikkat çeken detay takımın yıldız oyuncusu Serdar Gürler'in maç kadrosunda yer almaması oldu. Osmanlıspor'un Spor Toto Süper Lig'de küme düşmesinin ardından kulüpten ayrılma kararı alan Serdar Gürler'i yönetim takımda tutmak istiyor. Ancak uzun süredir Galatasaray ve Beşiktaş'ın radarında olan oyuncu ise Osmanlıspor'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Serdar Gürler'e teklif yapan Galatasaray ve Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek olması oyuncunun takımdan ayrılması ihtimalini artırıyor.

29 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Osmanlıspor ile Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Serdar Gürler takımdan ayrılmaya çok yakın. Kariyerine Fransa'nın Sochaux takımında başlayan 26 yaşındaki genç oyuncu Süper Lig'de Elazığspor, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor formalarını giydi. Geçtiğimiz sezon Osmanlıspor'un en etkili ismi olan Serdar Gürler Süper Lig'de 29 maça çıktı. Başarılı oyuncu bu maçlarda 12 gol atıp 5 asist yaptı.
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Serdar gürler yolcu gıbı...
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