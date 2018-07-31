Üç mahallede üst yapı atağı

BEYPAZARI Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi
Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ilçenin birçok noktasında üst yapı çalışmaları devam ediyor. Ayvaşık Mahallesi'ndeki Mustafa Güler Caddesi, Vasfi Berispek Caddesi, Boztepe Küme Evler Sokak, Beytepe Mahallesi'ndeki Demirciler Sokak, Dik Kaldırım Sokak, Dikiciler Sokak ile İstiklal Mahallesi Karcıkaya ve Kısıkkaya mevkinde çalışmalarını sürdüren ekipler sırasıyla; kilit taş sökümü, yeni yol açma, kaldırım yapımı, asfalt altı malzeme serimi ve asfalt dökme işlemlerine aralıksız devam ediyor.