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Yakacık’ta sünnet şöleni

Yenimahalle Belediyesi’nin her yıl ihtiyaç sahibi aileler için geleneksel olarak düzenlediği Sünnet Şöleni Yakacık Mesire Alanı’nda gerçekleştirildi

Giriş Tarihi: 31.7.2018
Yakacık’ta sünnet şöleni
YAKACIK Mesire Alanı'nda gerçekleşen ve TUBİL Halk Dansları Topluluğu'nun Adıyaman yöresine ait halk oyunu gösterisi ile başlayan büyük sünnet şöleninde, belediye ekipleri tarafından dağıtılan yemekler ve içecekler huzur dolu sofralarda yenildi. İkram edilen yemekleri yiyen çocuklar son- rasında kendi- leri için kurulan şişme oyun alanında gönüllerince eğlendi. Hazırlanan zıplama alanı, dart müsabaka bölümü ve kaydırak alanın da arkadaşlarıyla oyun oynayarak günün tadını çıkaran minikler, sahne alan yıldız sanatçıların şarkıları ile aileleriyle birlikte oyun havaları ve halaylar eşliğinde dans ettiler. Şölen alanında dağıtılan pamuk şeker ve horozlu şekerleri almak için uzun kuyruklar oluşturan minik Yenimahalleliler, palyaçoların düzenlediği animasyon ve oyun aktiviteleri ile günü dolu dolu yaşadı.

KONSER VERİLDİ
Şölen alanına kurulan sahne de usta sanatçılar Aysel Yakupoğlu, Evren Çelik, Ersin Perçin ve Coşkun Koyuncu Türk halk ve sanat müziği eserlerini Yenimahallelilerin büyük beğenisi toplayarak seslendirdi. Sanatçılar seslendirdikleri eserlerle ailelere ve çocuklara muhteşem bir gün yaşattı. Slow şarkılar eşliğinde duygusal anlar yaşayan Yenimahalleliler, sonrasında çekilen halaylarla birlik ve beraberlik içerisinde coşku dolu bir gün geçirdi. Yenimahalle Belediyesi 2018 Sünnet Şöleni, sahneye çıkan sünnet çocuklarının hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen sünnet şöleninde konuşma yapan Yenimahalle Belediyesi Başkanvekili Mehmet Kartal "Yenimahalleli yavrularımızla bir arada olmaktan ve onların sünnet törenini yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi
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