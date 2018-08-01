4 mahalle hariç sular kesilecek

ASKİ Genel Müdürlüğü, Konya Yolu Gölbaşı şehir geçişi güzergahındaki içme suyu
hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle Gölbaşı ilçesinde, 1-2 Ağustos tarihleri arasında 24 saat boyunca su kesintisi uygulanacağını bildirdi. Su kesintisinin, 1 Ağustos Çarşamba günü saat 07.00'da başlayarak 2 Ağustos Perşembe günü saat 07.00'a kadar devam edeceği bilgisini paylaşan ASKİ Genel Müdürlüğü, bu süre içinde vatandaşların mağdur olmaması için bu uyarıyı dikkate almalarını istedi. Yapım çalışması tamamlanan yeni içme suyu hattının mevcut hatta bağlantı çalışmaları kapsamında Gölbaşı ilçesi Taşpınar, Tulumtaş, İncek ve Koparan mahalleleri hariç diğer tüm mahalleler su kesintisinden etkilenecek.