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8 ay sonra tutuklandılar

’da geçen yıl pompalı tüfekle vurularak öldürülen ’in katil zanlısı olan Vahdet B. ile 16 yaşındaki oğlu tutuklandı

Giriş Tarihi: 1.8.2018
8 ay sonra tutuklandılar
PURSAKLAR ilçesinde 2017'nin Kasım ayında öldürülen ve failleri belirlenemeyen 'in katil zanlılarının yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonrası saldırıyı gerçekleştirenlerin, Keskin'in daha önceden husumetli olduğu Vahdet B. (31) ve oğlu Hüsnü B. (16) olduğunu belirledi. Cinayet Büro dedektifleri tarafından yapılan 8 aylık çalışma sonucu zanlıların kaldıkları yer tespit edildi. Mamak ilçesindeki adrese Özel Harekat ekiplerinin desteği ile operasyon düzenlendi.

TELEFON KULLANMAMIŞLAR
Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramada, çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve yüklü miktarda nakit para ele geçirilirken, Vahdet B.'nin evde uyuşturucu yetiştirdiği de belirlendi. Zanlıların, yakalanmamak için telefon kullanmadıkları tespit edildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Keskin, 3 Kasım 2017'de Pursaklar ilçesinde eşinin yanında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
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8 ay sonra tutuklandılar
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