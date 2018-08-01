Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Adaylara tavsiyeler

Adaylara tavsiyeler

Giriş Tarihi: 1.8.2018
Adaylara tavsiyeler
ALGI yönetimi ve iletişim uzmanı 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığı için adaylığını açıklayacaklara tavsiyelerde bulundu. Planlı programlı hareket etmenin çok önemli olduğunun altını çizen Neslihan Yahşi, "Şimdiden davranışlarınızı, cümlelerinizi, kıyafetlerinizi, ekibinizi iyi seçmelisiniz ki seçilebilin! Başkan adayı, hangi özelliklerini ön plana çıkaracak, bunu belirleyip, bunların üzerinde çalışmalıdır. En önemlisi de o şehrin halkı nasıl bir belediye başkanı profili hayal ediyor. Bunun cevabını aramalıdır" dedi. Belediye başkanı adaylarının "sizi neden seçelim?" sorusu etrafında söylemlerini oluşturmaları gerektiğini söyleyen Yahşi, "Projeleriniz nedir? Sizden önceki adaydan farkınız nedir? gibi sorulara cevap üretmelisiniz" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Adaylara tavsiyeler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN