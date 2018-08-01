Adaylara tavsiyeler

ALGI yönetimi ve iletişim uzmanı Neslihan Yahşi
2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığı için adaylığını açıklayacaklara tavsiyelerde bulundu. Planlı programlı hareket etmenin çok önemli olduğunun altını çizen Neslihan Yahşi, "Şimdiden davranışlarınızı, cümlelerinizi, kıyafetlerinizi, ekibinizi iyi seçmelisiniz ki seçilebilin! Başkan adayı, hangi özelliklerini ön plana çıkaracak, bunu belirleyip, bunların üzerinde çalışmalıdır. En önemlisi de o şehrin halkı nasıl bir belediye başkanı profili hayal ediyor. Bunun cevabını aramalıdır" dedi. Belediye başkanı adaylarının "sizi neden seçelim?" sorusu etrafında söylemlerini oluşturmaları gerektiğini söyleyen Yahşi, "Projeleriniz nedir? Sizden önceki adaydan farkınız nedir? gibi sorulara cevap üretmelisiniz" ifadelerini kullandı.