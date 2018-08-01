Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Ankara’da Fas günü

’da Fas günü

Giriş Tarihi: 1.8.2018
Ankara’da Fas günü
FAS Milli Günü, 'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Fas Krallığı Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Swiss Otel'de düzenlenen davete Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile Ankara'da görev yapan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ve gazetecinin de yer aldığı resepsiyon, Büyükelçilik Maslahatgüzarı Said Aıd Talebe Ali'nin konukları kapıda karşılamasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Resepsiyonda Fas'ın yöresel ezgileri eşliğinde kutlama pastası kesildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da Fas günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN