Ankara’da Fas günü

FAS Milli Günü, Ankara
'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Fas Krallığı Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Swiss Otel'de düzenlenen davete Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. CHP
Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile Ankara'da görev yapan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ve gazetecinin de yer aldığı resepsiyon, Büyükelçilik Maslahatgüzarı Said Aıd Talebe Ali'nin konukları kapıda karşılamasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Resepsiyonda Fas'ın yöresel ezgileri eşliğinde kutlama pastası kesildi.