Ankara’dan Burdur’a lavanta hasadına

LISINIA Doğa Proje Merkezi'nin bünyesinde, tek parselde 370 dekar arazide ekimi gerçekleştirilen lavanta tarlasında yurt genelinden ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen gönüllü işçiler lavanta hasadı yapıyor. Uçsuz bucaksız mor tarlada hasat yapmanın tadını çıkaran gönüllüler toprakla ilgilenip lavantayı ve çiçekten elde edilen ürünleri tanıma fırsatı buluyor. Bu yıl hasat dönemi boyunca Akçaköy Lavanta Deresi'ndeki mor şöleni fotoğraflamak için bölgeye ziyaretçiler için de ağustos sonuna kadar uygun alanlar bırakılacak. Bölgeye gelen gönüllüler, lavanta bahçelerinde hasat yaparak deniz, kum, güneş gibi klasik tatil anlayışını yıkıp alternatif tatilin keyfini çıkarıyor.
YILDA BİN GÖNÜLLÜ
Merkezin kurucusu Veteriner Hekim Öztürk Sarıca, 10 yıldan beri gönüllülük projesini uyguladıklarını, yurt içinden ve dışından lavanta hasadı ile bağlantılı işler yapmak üzere yıllık bin kadar gönüllü ağırladıklarını söyledi. Proje alanına gelen gönüllülerin yaban hayvanlarının bakımı, doğa eğitimi, sıfır kimyasal üretimler ve sularla ilgili projeler kapsamında geliştirilen aromatik bitki programlarına katıldıklarını anlattı. Ankara
'dan lavanta hasadı için gelen Börte Çiçek Sipahi de iki yıldan beri gönüllülük organizasyonlarına katıldığını belirterek, "Doğa için bir şeyler yaptığımda kendimi çok iyi hissediyorum. Bu yüzden buradayım. Burası aynı zamanda görsel bir şölen. İnsanların hem gözüne hem ruhuna hitap ediyor" değerlendirmesinde bulundu.