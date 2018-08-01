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’a 154 araçlık otopark

Giriş Tarihi: 1.8.2018
Başkentray’a 154 araçlık otopark
Projesi'nin hizmete geçmesiyle birlikte Mamak sınırları içerisindeki kalan hattın, yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 9 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesinin yapıldığı Mamak durağında 4 bin 957 metrekare yeşil alana ayrılırken, içerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı, fitness alanı, koşu parkuru yer alacak. Köprü ayaklarının altındaki 7 bin 628 metrekarelik alan ise otopark olarak kullanılacak. 154 araçlık kapasiteye sahip olacak alan trafiğe de rahat bir nefes aldıracak.
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Başkentray’a 154 araçlık otopark
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