Başkentray’a 154 araçlık otopark

BAŞKENTRAY
Projesi'nin hizmete geçmesiyle birlikte Mamak sınırları içerisindeki kalan hattın, yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 9 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesinin yapıldığı Mamak durağında 4 bin 957 metrekare yeşil alana ayrılırken, içerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı, fitness alanı, koşu parkuru yer alacak. Köprü ayaklarının altındaki 7 bin 628 metrekarelik alan ise otopark olarak kullanılacak. 154 araçlık kapasiteye sahip olacak alan trafiğe de rahat bir nefes aldıracak.