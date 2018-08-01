Genç guard Telekom’da

BUGÜN NELER OLDU

sezonyanı sıratemsil edecek, taraftarını heyecanlandıracak takviyelere imza atmaya devam ediyor.vetecrübesi olan isimleri kadrosuna katan, geçtiğimiz yılforması giyenyaşındakiile sözleşme imzaladı. Boyuolan genç oyuncu parkedenumara pozisyonlarında görev yapıyor. Profesyonel kariyerinebaşlayanformasıylavemücadele etti., burada gösterdiği performansla takımının lig şampiyonluğunu kazanmasına veçeyrek finale yükselmesine katkı sağladı.şampiyonluğu tecrübesi de bulunuyor.