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Genç guard Telekom’da

, uzun soluklu ve Avrupa serüveninde takıma güç katacak genç guard Yunus Emre Sonsırma’yı renklerine bağladı

Giriş Tarihi: 1.8.2018
Genç guard Telekom’da
BU sezon Süper Lig'in yanı sıra EuroCup'ta Türkiye'yi temsil edecek Türk Telekom, taraftarını heyecanlandıracak takviyelere imza atmaya devam ediyor. EuroLeague ve Süper Lig tecrübesi olan isimleri kadrosuna katan Türk Telekom, geçtiğimiz yıl Eskişehir Basket forması giyen 26 yaşındaki Yunus Emre Sonsırma ile sözleşme imzaladı. Boyu 1.92 olan genç oyuncu parkede 1-2 numara pozisyonlarında görev yapıyor. Profesyonel kariyerine Darrüşafaka'da başlayan Sonsırma, Pınar Karşıyaka formasıyla Süper Lig'de ve EuroCup'ta mücadele etti. Sonsırma, burada gösterdiği performansla takımının lig şampiyonluğunu kazanmasına ve EuroCup'ta çeyrek finale yükselmesine katkı sağladı. Sonsırma'nın Türkiye Kupası şampiyonluğu tecrübesi de bulunuyor.
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Genç guard Telekom’da
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