Genç guard Telekom’da

BU
sezon Süper Lig'in
yanı sıra EuroCup'ta Türkiye'yi
temsil edecek Türk Telekom
, taraftarını heyecanlandıracak takviyelere imza atmaya devam ediyor. EuroLeague
ve Süper Lig
tecrübesi olan isimleri kadrosuna katan Türk Telekom
, geçtiğimiz yıl Eskişehir Basket
forması giyen 26
yaşındaki Yunus Emre Sonsırma
ile sözleşme imzaladı. Boyu 1.92
olan genç oyuncu parkede 1-2
numara pozisyonlarında görev yapıyor. Profesyonel kariyerine Darrüşafaka'da
başlayan Sonsırma
, Pınar Karşıyaka
formasıyla Süper Lig'de
ve EuroCup'ta
mücadele etti. Sonsırma
, burada gösterdiği performansla takımının lig şampiyonluğunu kazanmasına ve EuroCup'ta
çeyrek finale yükselmesine katkı sağladı. Sonsırma'nın Türkiye Kupası
şampiyonluğu tecrübesi de bulunuyor.