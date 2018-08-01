Kahramankazan’da yetenek taraması

KAHRAMANKAZAN Belediyesi geleceğin sporcularını yetiştirmek için önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Belediye
, ilçede yaşayan çocuklar
ın hangi spor dalına daha yatkın olduğunu belirlemek ve onları bu alana yönlendirmek için yetenek test
i düzenlendi. Kahramankazan Belediyesi Spor Salonu'nda
gerçekleştirilen testlere ilçedeki 8-12
yaş aralığında 300
çocuk katıldı. Çocuklara yönelik 16
farklı parkurdan oluşan testler uygulandı. Test sonuçları spor ve tıp alanındaki uzmanlar tarafından değerlendirecek.