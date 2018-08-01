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Kahramankazan’da yetenek taraması

Giriş Tarihi: 1.8.2018
Kahramankazan’da yetenek taraması
KAHRAMANKAZAN Belediyesi geleceğin sporcularını yetiştirmek için önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Belediye, ilçede yaşayan ın hangi spor dalına daha yatkın olduğunu belirlemek ve onları bu alana yönlendirmek için yetenek i düzenlendi. Kahramankazan Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen testlere ilçedeki 8-12 yaş aralığında 300 çocuk katıldı. Çocuklara yönelik 16 farklı parkurdan oluşan testler uygulandı. Test sonuçları spor ve tıp alanındaki uzmanlar tarafından değerlendirecek.
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Kahramankazan’da yetenek taraması
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