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Kurbanlıklar görücüye çıkıyor

Giriş Tarihi: 1.8.2018
Kurbanlıklar görücüye çıkıyor
BAŞKENTIN en büyük ve en modern kurban satış ve kesim alanlarından olan Yakacık'ta bu yıl yaklaşık 8 bin küçük, 5 bin büyükbaş hayvan görücüye çıkacak. Kurban Bayramı'nın bayram tadında geçmesi için tüm ayrıntıları düşünen Yenimahalle Belediyesi, haftalar öncesinden belediyenin Zabıta, Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik işleri Müdürlüğü'nden ekipleri seferber etti. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alan düzenlemesi, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri calaska bakımı ve kontrolü, elektrik ve hizmet çadırları, duş, WC ve mescit bakımı yaparken, alanın temizlik işlerini ise Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri üstlendi. Zabıta ekipleri ise parsel çizimi ve numaralandırma işlemlerini gerçekleştirdi.
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Kurbanlıklar görücüye çıkıyor
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