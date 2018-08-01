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bahçeleri temizleniyor

Giriş Tarihi: 1.8.2018
Okul bahçeleri temizleniyor
KAHRAMANKAZAN Belediyesi, yaz tatili olmasına karşın ilçedeki tüm ların bakım ve temizliğini aksatmadan yapıyor. Belediye temizlik ekipleri ilçedeki tüm okulların bahçeleri ve yeşil alanları başta olmak üzere yakından ilgileniyor. Buralarda büyüyen yabani otlar temizlenirken, bahçelerdeki çimler de biçiliyor. Okul bahçeleri sürekli olarak temizlenirken, buralardaki Atatürk büst ve heykelleri de özel olarak temizleniyor. Okulların bahçelerindeki spor alanları ve spor aletlerinin bakımı da periyodik aralıklarla yapılıyor.
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Okul bahçeleri temizleniyor
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