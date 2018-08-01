Okul bahçeleri temizleniyor

KAHRAMANKAZAN Belediyesi, yaz tatili olmasına karşın ilçedeki tüm okul
ların bakım ve temizliğini aksatmadan yapıyor. Belediye temizlik ekipleri ilçedeki tüm okulların bahçeleri ve yeşil alanları başta olmak üzere yakından ilgileniyor. Buralarda büyüyen yabani otlar temizlenirken, bahçelerdeki çimler de biçiliyor. Okul bahçeleri sürekli olarak temizlenirken, buralardaki Atatürk büst ve heykelleri de özel olarak temizleniyor. Okulların bahçelerindeki spor alanları ve spor aletlerinin bakımı da periyodik aralıklarla yapılıyor.