Sanayi büyüyor yollar genişliyor

SABAH Ankara
'nın Haziran 2016'da, "Trafik çilesini 3 şerit bitirecek" manşetiyle gündeme getirdiği Kahramankazan'ın yol çilesi 15 Temmuz 2019'da sona erecek. Başkent Ankara'nın sanayi ilçesi olan ve her gün binlerce vatandaşın buraya iş için gittiği Kahramankazan'ın 2 geliş, 2 gidiş olan karayolu 3'ü geliş, 3'ü gidiş olmak üzere 6 şeride çıkarılıyor. SABAH Ankara'nın haberinin ardından yatırım planına alınan yoldaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 28,4 kilometrelik yol çalışması içerisinde ayrıca 12 adet köprülü kavşak inşa edilecek.
ZAMANDAN TASARRUF
370 milyon TL'lik yol genişletme projesi sayesinde sanayi kuruluşları; HAB, TeknoHAB ve Ankara Lojistik Üssü'nün de bulunduğu bölgedeki trafik yoğunluğunun önüne geçilmiş olacak. Trafik yoğunluğunun azalacağı yolda daha güvenli bir trafik akışı sağlanacak. Ayrıca trafik ışıklarından da arındırılacak yolun tamamlanması ile akaryakıt ve zamandan tasarruf sağlanacak. SABAH Ankara'ya konuşan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk
, proje ile ilçedeki yatırımın da artacağını ifade etti. Ertürk, "Projenin hayata geçmesinde ve bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen, yalnızca aziz milletimizin değil İslam aleminin mazlum milletlerinin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan'a Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Yolun temelini atan son Başbakanımız ve TBMM Başkanımız Sayın Binali Yıldırım'a da teşekkür ediyoruz" dedi.
BÖLGEYE KATKISI OLACAK
BAŞKAN Ertürk ayrıca, "Kahramankazan yalnızca Ankara'da değil, Türkiye'de de önemli bir yere sahip olan birçok sanayi kümelenmesine ev sahipliği yapıyor. İlçemiz sınırları içerisinde büyüklü ve küçüklü 4 bine yakın üretim unsuru bulunmakta. İlçemizin nüfusu 52 bin 500 olmasına karşın 90 bine yakın sigortalı çalışan bulunmakta. Ayrıca ilçemizde Ankara Lojistik Üssü, TAİ ve soda külü alanında üretim yapan dünya çapında birde maden yer alıyor. Yine Türkiye'nin Kanal İstanbul
'dan sonra ikinci en büyük yatırımı olacak olan Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
tamamlandığında çalışan nüfus sayısı daha da artmış olacak. Zaten halihazırda 60 bin kişi günü birlik olarak baykentin çeşitli ilçelerinden buraya çalışmaya geliyor. Bu nedenle bu yol bizim için çok ama çok önemli… Kahramankazan'a ve bölgeye büyük katkıları olacak. Çok uzun yıllardır sabırsızlıkla beklediğimiz bir proje… Bu yol ilçemizin refah seviyesi yükseleceği gibi bölgedeki yatırımlarında artmasına önemli katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.