Sponsor umudu

Umut Emir Alkış 7
yaşında ve jimnastik
alanında ülkemizi
uluslararası
platformda temsil
ediyor. Kısa sürede kendini geliştiren
minik Umut
, Türkiye'de
derece alır almaz milli takıma
alındı. Maddi imkânsızlıklar
nedeniyle yurt dışı müsabakalarında
zorlandıklarını ifade eden baba Coşkun Alkış, Umut'un
yurt dışı müsabakalarına
destek istedi. Eylül
ayında Macaristan'da
yapılacak olan yarışmalara
katılmak için yol ve barınma ihtiyacının
karşılanması için hayırseverlere çağrıda
bulunan baba Coşkun Alkış
, "Umut'un
başarısı ülkemizin başarısı… Benim
maddi durumum elverişli değil, federasyon
sadece birincilere destek oluyor. Biz
kendi imkânımızla gidiyoruz, yardım bekliyorum"
diye konuştu.
MİLLİ SPORCU OLDU
İçine kapanık ve bir hayli esnek olan Umut Emir'i
ilk olarak anasınıfı öğretmeni keşfetti. Alkış
ailesine Umut'u
jimnastik kursuna yazdırmalarını önerdi. Aile öğretmeni dikkate alarak Umut'u
en yakın jimnastik kursuna yazdırdı. Her gün antrenman yapan Umut Emir
elastik vücuduyla kısa sürede Türkiye
genelinde müsabakalara katıldı ve Türkiye
birincisi oldu. Aldığı madalya ve kupalarla spora daha çok heveslenen Umut Emir
ülkenin de gururu haline geldi. 7
yaşında milli takım formasını giyen Umut Emir Slovakya'da 9
yaş gruplarıyla yarışarak Dünya 6.'sı
oldu. Türk İş Blokları İlkokulu'nda 2.
sınıfa geçen Umut'un
okulda da başarılı bir öğrenci olduğu öğrenildi.
HER ALAN DESTEKLENSİN
Başarının sırrının çok verimli çalışmak olduğunu belirten Umut,
"Spor yapınca mutlu oluyorum. Arkadaşlarım haftada 3
gün, ben ise her gün geliyorum. Spor sayesinde hayatım düzene girdi. Ülkemi gezme ve temsil etme fırsatım oldu. Hedefim dünya şampiyonalarında bayrağımızı başka ülkelerde dalgalandırmak. Sporcuyum dediğimde futbolcu musun diyorlar… Spor futboldan ibaret değil. Sporun her alanının desteklenmesini istiyorum" dedi.
ERKEK JİMNASTİKÇİ Mİ OLUR?
JIMNASTIĞIN
beyin ve vücut gelişimine olumlu etkilileri olduğunu belirten baba Coşkun Alkış
ise her spor dalında olduğu gibi jimnastiğin de sosyal hayatı olumlu hale getirdiğini söyledi. Umut'un
eskiden içine kapanık ve sessiz bir çocuk olduğunu ifade eden Alkış
, "Evladımla gurur duyuyorum. Her geçen gün kendini daha da geliştiriyor. Azimli ve çok çalışarak kısa sürede milli takım forması giydi. İmkân verildiği takdirde Umut
dünya şampiyonu da olur. İlk başlarda çevremizden kötü tepkiler aldık. 'Erkek çocuğu jimnastik yapar mı' diye ama Umut
madalyalar alınca arkadaşları da jimnastiğe başladı. Yarışmalarda 120
yarışmacıdan 20'si
erkekti. Sporda kadın erkek ayrımı olmasın. Başarılı sporcular alanı ne olursa olsun desteklensin" dedi.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE SÖZ
SLOVAKYA'DAN Dünya 6.'lığı
ile yurda dönen Umut Alkış
, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel'i
makamında
ziyaret etti. Maddi
sorunun ortadan kalkıp Macaristan'da
ülkemizi
en iyi şekilde temsil edeceğine
dair Özel'e söz
veren Umut Emir
, yeni
kupayla ziyaret gerçekleştirmek
istediğini söyledi.