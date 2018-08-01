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Sponsor umudu

Federasyonun sadece birinci olan sporcuyu desteklemesi nedeniyle 7 yaşındaki jimnastikçi , ’a gidebilmek için sponsor arıyor

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018
Sponsor umudu
Umut Emir Alkış 7 yaşında ve jimnastik alanında ülkemizi uluslararası platformda temsil ediyor. Kısa sürede kendini geliştiren minik Umut, Türkiye'de derece alır almaz milli takıma alındı. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle yurt dışı müsabakalarında zorlandıklarını ifade eden baba Coşkun Alkış, Umut'un yurt dışı müsabakalarına destek istedi. Eylül ayında Macaristan'da yapılacak olan yarışmalara katılmak için yol ve barınma ihtiyacının karşılanması için hayırseverlere çağrıda bulunan baba Coşkun Alkış, "Umut'un başarısı ülkemizin başarısı… Benim maddi durumum elverişli değil, federasyon sadece birincilere destek oluyor. Biz kendi imkânımızla gidiyoruz, yardım bekliyorum" diye konuştu.

MİLLİ SPORCU OLDU
İçine kapanık ve bir hayli esnek olan Umut Emir'i ilk olarak anasınıfı öğretmeni keşfetti. Alkış ailesine Umut'u jimnastik kursuna yazdırmalarını önerdi. Aile öğretmeni dikkate alarak Umut'u en yakın jimnastik kursuna yazdırdı. Her gün antrenman yapan Umut Emir elastik vücuduyla kısa sürede Türkiye genelinde müsabakalara katıldı ve Türkiye birincisi oldu. Aldığı madalya ve kupalarla spora daha çok heveslenen Umut Emir ülkenin de gururu haline geldi. 7 yaşında milli takım formasını giyen Umut Emir Slovakya'da 9 yaş gruplarıyla yarışarak Dünya 6.'sı oldu. Türk İş Blokları İlkokulu'nda 2. sınıfa geçen Umut'un okulda da başarılı bir öğrenci olduğu öğrenildi.

HER ALAN DESTEKLENSİN
Başarının sırrının çok verimli çalışmak olduğunu belirten Umut, "Spor yapınca mutlu oluyorum. Arkadaşlarım haftada 3 gün, ben ise her gün geliyorum. Spor sayesinde hayatım düzene girdi. Ülkemi gezme ve temsil etme fırsatım oldu. Hedefim dünya şampiyonalarında bayrağımızı başka ülkelerde dalgalandırmak. Sporcuyum dediğimde futbolcu musun diyorlar… Spor futboldan ibaret değil. Sporun her alanının desteklenmesini istiyorum" dedi.

ERKEK JİMNASTİKÇİ Mİ OLUR?
JIMNASTIĞIN beyin ve vücut gelişimine olumlu etkilileri olduğunu belirten baba Coşkun Alkış ise her spor dalında olduğu gibi jimnastiğin de sosyal hayatı olumlu hale getirdiğini söyledi. Umut'un eskiden içine kapanık ve sessiz bir çocuk olduğunu ifade eden Alkış, "Evladımla gurur duyuyorum. Her geçen gün kendini daha da geliştiriyor. Azimli ve çok çalışarak kısa sürede milli takım forması giydi. İmkân verildiği takdirde Umut dünya şampiyonu da olur. İlk başlarda çevremizden kötü tepkiler aldık. 'Erkek çocuğu jimnastik yapar mı' diye ama Umut madalyalar alınca arkadaşları da jimnastiğe başladı. Yarışmalarda 120 yarışmacıdan 20'si erkekti. Sporda kadın erkek ayrımı olmasın. Başarılı sporcular alanı ne olursa olsun desteklensin" dedi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE SÖZ
SLOVAKYA'DAN Dünya 6.'lığı ile yurda dönen Umut Alkış, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel'i makamında ziyaret etti. Maddi sorunun ortadan kalkıp Macaristan'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine dair Özel'e söz veren Umut Emir, yeni kupayla ziyaret gerçekleştirmek istediğini söyledi.
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