Birinciliğim sürpriz oldu

BIRINCILIK haberinin duyulmasıyla hem sosyal medyada hem de internet arama motorlarında Pursaklar Fen Lisesi
gündem oldu. Günde 3 saat ders çalışarak bu başarıyı elde ettiğini belirten Kemal Şekerci emeği geçen herkese teşekkür etti. Sınava hazırlanırken daha çok konu anlatımı ve test çözme yöntemini uyguladığını kaydeden Şekerci birincilik duygusunu ve elde ettiği başarının arka planını, "Okulda idarecilerimizi, hocalarımı dinledim. Okulumuzda pansiyonda kaldım ve etütlere katıldım. Haftada iki, üç kez kendime vakit ayırdım, arkadaşlarım ile görüştüm. Destekleme ve yetiştirme kursları çok faydalı oldu. Dershane, geliş gidiş açısından benim için uygun değildi, okulun pansiyonunda kalıyordum. Pansiyonda kalmak, etütler ve öğretmenlerimin okul çıkışında verdiği kurslara katılmam açısından çok faydalı oldu. Özel derse ihtiyaç duymadım. Düzenli bir hayatım olunca önemli bir başarı elde ettim. Çok mutluyum. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadeleriyle anlattı.
'BİRBİRİMİZE SARILDIK'
YKS Türkiye eşit ağırlık birincisi olan Kemal Şekerci, başarılı bir eğitim hayatı olduğunun altını çizerek "İlk 10'da olduğumu biliyordum. Birinci olmak bana da sürpriz oldu. Birinci olduğumu öğrendiğimde çok heyecanlandım. Annemle birbirimize sarıldık. Çok güzel bir duygu. Ankara
'da İşletme Fakültesini düşünüyorum. Üst düzey yönetici olmak istiyorum. Ekonomi alanında yüksek lisans yapmayı düşünüyorum" diye konuştu. Pursaklar'da eğitim için bütün imkanları seferber eden ve 'Yeter ki siz okuyun, biz ne gerekiyorsa yaparız' diyen Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Kemal Şekerci'nin başarısını sosyal medya hesabından paylaşarak "Evladımız YKS Türkiye 1'incisi oldu. Kendisini tebrik ediyor, bundan sonraki eğitim hayatında başarılar diliyorum. Bu başarıda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.