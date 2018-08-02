Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Doğa vurgunu

Doğa vurgunu

Başkentte etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken Bala ilçesinde ise fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Doğa vurgunu
Kahramankazan'da gece yarısı aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle sel meydana geldi. Güvenç ve mahallelerinde etkili olan sel nedeniyle sebze tarları büyük zarar görürken bazı otomobiller selin ortasında mahsur kaldı. Kapanan yol, Karayolları ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı. Yolda mahsur kalanların imdadına ise yine Karayolları ekipleri ve oto kurtarıcılılar yetişti. Selin ortasında mahsur kalan bazı sürücüler, yol çalışması nedeniyle eski yolun kazıldığı ve geçici olarak açılan yeni yolda su tahliyesi için menfezlerin olmadığını belirtti.

YOL ÇÖKTÜ
Güvenç Mahallesi Muhtarı Mehmet Vural da yaptığı açıklamada, yağmurun ani ve etkili geldiğini belirterek tüm sebze tarlalarının sel nedeniyle büyük zarar gördüğünü, zararın boyutunun gün ağardığında daha net olarak tespit edileceğini kaydetti. Sağanak yağış nedeniyle ayrıca Mevlana Bulvarı üzerinde yol çöktü. Mevlana Bulvarı üzerindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında yol çöktü. Öte yandan Ankara'nın Bala ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu ve ağaçlar devrildi. Köseli Mahallesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle birçok evin çatısı zarar gördü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğa vurgunu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN