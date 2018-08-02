Engelli kendini eve hapsediyor 1.5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu felç olan 28 yaşındaki Hasan Yurddaş, “Engelliler kendilerini eve hapsediyor. Ben bunu kırmak istiyorum. Sosyal projelerde görev almak istiyorum” dedi





'MANEVİ DESTEĞE İHTİYAÇ VAR'

Maddi yardımla her şey çözülmüyor diyen Yurddaş "Hayatımda değişen şey gündelik yaşantım oldu. Önceleri mutluluk duyabildiğim birçok şeyden şimdi mutluluk duyamıyorum. Daha alıngan oldum. Kendimi daha zayıf hissediyorum. Bu sadece benim için geçerli değil. Bütün engelliler için bu böyle. Sadece maddî yardımla, göstermelik ziyaretlerle bu insanların sorunları çözülmüyor. Bu insanların daha çok manevi desteğe, hayata kazandırılmaya ihtiyacı var. Duyabiliyorum, konuşabiliyorum, görebiliyorum, okuyup anlayabiliyorum. Daha kötü durumda olan insanlar var" diye konuştu. Sevgisizlikte ilgisizlikte bir engeldir diyen Yurddaş "Engellileri huzurevindeki, yurtlardaki insanlarla bir araya getirebilirsiniz. Birbirleri için moral, ilgi ve sevgi kaynağı olup bu engeli aşabilirler. Sevgisizlik ve ilgisizlik de bir engeldir. Engellilerin gün içinde, kendini yalnız hissettiklerinde bir araya gelebildikleri bir mekân tasarlanması gerekiyor. Engelli bir insan normal bir pastane ya da kafeye gittiğinde kendini kötü hissediyor ve eve hapsoluyor. Engelli olmayan birisiyle dertleşmeye çalıştığınızda kendinizi acındırıyormuşsunuz gibi oluyor. Engelliler kendilerine acınarak bakılmasını istemiyor" ifadelerini kullandı. Ayakkabı boyacılığı yapan Baba Arif Yurddaş ise " 53 yaşındayım. Bacağımdan ameliyat olalı 3 ay oldu. Bacağımı yüksek kolesterol ve şekerden kaybettim. Bu ayakkabı sandığını da oturduğumuz evin müteahhidi aldı" dedi.



'KAZALARA BAKIŞIM DEĞİŞTİ'

ŞANS verilse polis ya da asker olmak isterdim diyen Yurddaş "Benim için polislik ve askerlik kutsal birer meslek. Benim için makam ya da maddi menfaat de değildir. Elbette ülkeye bir doktor, öğretmen, akademisyen olarak da katkı sağlanabilir ama bu iki mesleğe duygusal bir zaafım var" dedi. Engelliler bir araya getirilmeli diyen Yurddaş "Artık kaza haberlerine bile bakışım değişti" diye konuştu. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU 1.5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu felç olan 28 yaşındaki Hasan Yurddaş Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a çağrıda bulundu. Maddi sıkıntı çekmelerine rağmen kendisi gibi engelli olan insanlara yardım etmek için sosyal projelerde görev verilmesi halinde elinden gelen bütün gayreti göstereceğini söyleyen Yurddaş'ın kendi gibi engelli babası ise ayakkabı boyacılığı yapıyor. 15 Mart 2017 tarihinde Ankara 'nın Kalecik ilçesinde eniştesiyle birlikte araçla takla attıklarını söyleyen Yurddaş şöyle anlatıyor: "Saniyelik bir olay. Araçtan ikimizde savrulmuşuz. Sonrasını hatırlamıyorum. Her insan kadere inanmak ve boyun eğmek zorunda. Ben bu kazanın kaderim olduğunu düşünüyorum ve isyan etmiyorum. Hayata bakış açım da değişmedi, şükretmeyi bilmeli. Kazadan sonra 1 yıl tedavi için hastanelerde geçti. Dışarı çıkmak istediğinizde bunu yapamıyorsunuz. Birçok ihtiyacınızı karşılayamıyorsunuz. 5 yaşında bir çocuktan farkınız kalmıyor, tek başınıza bir şey yapamıyorsunuz. Günümün çoğu televizyon, telefon ve kitap arasında geçiyor. Hayatım yüzde 95 oranında kısıtlanmış durumda"Maddi yardımla her şey çözülmüyor diyen Yurddaş "Hayatımda değişen şey gündelik yaşantım oldu. Önceleri mutluluk duyabildiğim birçok şeyden şimdi mutluluk duyamıyorum. Daha alıngan oldum. Kendimi daha zayıf hissediyorum. Bu sadece benim için geçerli değil. Bütün engelliler için bu böyle. Sadece maddî yardımla, göstermelik ziyaretlerle bu insanların sorunları çözülmüyor. Bu insanların daha çok manevi desteğe, hayata kazandırılmaya ihtiyacı var. Duyabiliyorum, konuşabiliyorum, görebiliyorum, okuyup anlayabiliyorum. Daha kötü durumda olan insanlar var" diye konuştu. Sevgisizlikte ilgisizlikte bir engeldir diyen Yurddaş "Engellileri huzurevindeki, yurtlardaki insanlarla bir araya getirebilirsiniz. Birbirleri için moral, ilgi ve sevgi kaynağı olup bu engeli aşabilirler. Sevgisizlik ve ilgisizlik de bir engeldir. Engellilerin gün içinde, kendini yalnız hissettiklerinde bir araya gelebildikleri bir mekân tasarlanması gerekiyor. Engelli bir insan normal bir pastane ya da kafeye gittiğinde kendini kötü hissediyor ve eve hapsoluyor. Engelli olmayan birisiyle dertleşmeye çalıştığınızda kendinizi acındırıyormuşsunuz gibi oluyor. Engelliler kendilerine acınarak bakılmasını istemiyor" ifadelerini kullandı. Ayakkabı boyacılığı yapan Baba Arif Yurddaş ise " 53 yaşındayım. Bacağımdan ameliyat olalı 3 ay oldu. Bacağımı yüksek kolesterol ve şekerden kaybettim. Bu ayakkabı sandığını da oturduğumuz evin müteahhidi aldı" dedi.ŞANS verilse polis ya da asker olmak isterdim diyen Yurddaş "Benim için polislik ve askerlik kutsal birer meslek. Benim için makam ya da maddi menfaat de değildir. Elbette ülkeye bir doktor, öğretmen, akademisyen olarak da katkı sağlanabilir ama bu iki mesleğe duygusal bir zaafım var" dedi. Engelliler bir araya getirilmeli diyen Yurddaş "Artık kaza haberlerine bile bakışım değişti" diye konuştu.