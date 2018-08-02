Gazze’ye kurban bağışı

İHTIYAÇ sahiplerine ulaşarak Türkiye'nin gururu olan Türk Kızılayı'na bağış yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi 'kurban paylaşmaktır' mesajı verdi. Gazze
için Kurban vekaletini Kızılay'a veren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Bayramlar birlik, beraberlik, kardeşliğe vesile olmasının yanında yardımlaşma ve dayanışmayı da teşvik eden anlamlı ve özel günlerdir. Etrafımızdaki ihtiyaç sahiplerini bizlere yeniden hatırlatarak, bizleri bu konuda duyarlı olmaya sevk eder. Sadece ülkemizde değil dünyada da ihtiyaç sahiplerine ulaşarak ülkemizin gururu olan Türk Kızılayı, alan el ile veren el arasında köprüdür" derken, mazlum Filistin halkı ile her zaman dayanışma içinde olduklarını da vurguladı.