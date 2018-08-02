Gençlerbirliği küllerinden doğacak

BUGÜN NELER OLDU

teknik direktörüyeni sezon öncesi kamp çalışmaları ve takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.düzenlenen basın toplantısında konuşaniyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Bu sezon yeniden ait oldukları yer olanyükseleceklerinin altını çizen, "küllerinden doğar. Düştüğü yerden kalkmasını çok çabuk bilir.camiası her zaman bir bütün olmuştur. Yine hep birlikte hareket edecek ve ait olduğu yeredönecektir" dedi.Transfer konusunda yönetimin elinden gelen her türlü yardımı yaptığını vurgulayan, "Elimizden gelen en iyi transferleri yapmaya çalıştık. Yaptığımız transferlerin kalitesi ortada. Bu takıma hem karakter olarak hem de oyuncu olarak çok yakışan transferler yaptığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Oynadıkları hazırlık maçlarında takımının durumundan son derece memnun olduğunu belirten, takımın artılarının daha fazla olduğunu söyledi.vegibi tecrübeli futbolcuların takıma kalite kattığını vurgulayan, "Sadece genç futbolcularla şampiyonluğa oynayamayız, sadece tecrübeli futbolcularla da şampiyonluğa oynayamayız. Bu oyuncuların birlikte oynamalarını sağlayarak başarı yakalayabiliriz" diye konuştu.