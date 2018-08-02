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küllerinden doğacak

’nin ait olduğu yer olan ’e döneceğini ifade eden teknik direktör , “Gençlerbirliği küllerinden doğar. Düştüğü yerden kalkmasını çok çabuk bilir” ifadelerini kullandı

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018
Gençlerbirliği küllerinden doğacak
GENÇLERBIRLIĞI teknik direktörü Erkan Sözeri yeni sezon öncesi kamp çalışmaları ve takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Erkan Sözeri iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Bu sezon yeniden ait oldukları yer olan Süper Lig'e yükseleceklerinin altını çizen Erkan Sözeri, "Gençlerbirliği küllerinden doğar. Düştüğü yerden kalkmasını çok çabuk bilir. Gençlerbirliği camiası her zaman bir bütün olmuştur. Yine hep birlikte hareket edecek ve ait olduğu yere Süper Lig'e dönecektir" dedi.

SON DERECE MEMNUNUM
Transfer konusunda yönetimin elinden gelen her türlü yardımı yaptığını vurgulayan Erkan Sözeri, "Elimizden gelen en iyi transferleri yapmaya çalıştık. Yaptığımız transferlerin kalitesi ortada. Bu takıma hem karakter olarak hem de oyuncu olarak çok yakışan transferler yaptığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Oynadıkları hazırlık maçlarında takımının durumundan son derece memnun olduğunu belirten Sözeri, takımın artılarının daha fazla olduğunu söyledi. Selçuk Şahin, Hakan Arıkan ve Mert Nobre gibi tecrübeli futbolcuların takıma kalite kattığını vurgulayan Sözeri, "Sadece genç futbolcularla şampiyonluğa oynayamayız, sadece tecrübeli futbolcularla da şampiyonluğa oynayamayız. Bu oyuncuların birlikte oynamalarını sağlayarak başarı yakalayabiliriz" diye konuştu.
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Gençlerbirliği küllerinden doğacak
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