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‘Günde 500 lira götürüyorum’

Giriş Tarihi: 2.8.2018
‘Günde 500 lira götürüyorum’
KIZILAY'DA dilencilik yapan bir kadın günde 500 lira kazandığını ifade etti. 'nın en yoğun alanlarından biri olan Kızılay Meydanı'nda dilencilik yapan yaşlı bir kadının vatandaşlarla sohbeti telefonla kayıt altına alındı. Dilenci kadının yanına yaklaşan vatandaş, telefonunun kamerasıyla kayda girerek, "Teyze Ramazan ayında günlük ne kadar kazanıyorsun? Kaç saat çalışıyorsun?" sorularını sordu. Yaşlı dilenci ise bu sorulara memnuniyetsiz şekilde cevap verdi. Dilenci, "Günlük öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum" dedi. Telefonunun kamerasıyla o anları kaydeden vatandaş, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
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