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Mamak’a 10’uncu kapalı pazaryeri

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Mamak’a 10’uncu kapalı pazaryeri
MAMAKLILARIN daha sağlıklı ve daha düzenli bir ortamda alışveriş yapması için modern kapalı pazaryerleri projelerini hayata geçiren Mamak Belediyesi, ilçeye yeni bir pazar yeri daha kazandırıyor. Yenibayındır Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Mavigöl Kapalı Pazar Alanı ve açılış için gün sayıyor. Sadece kapalı pazaryeri değil çok fonksiyonlu bir yaşam merkezi olarak halkın hizmetine sunulacak. Mavigöl Kapalı Pazar Alanı ve Spor Tesisi'nin tamamlanmasıyla Mamak'a 10 adet kapalı pazaryeri kazandırdıklarının altını çizen Belediye Başkanı Mesut Akgül, çok geniş çerçevede düşünülmüş örnek semt pazarları olduğunu söyledi.
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Mamak’a 10’uncu kapalı pazaryeri
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