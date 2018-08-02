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Plaka barışı

Başkan , 150 adet ‘C’ plakalı Eylem yapmışlardı servisten 129’unun satıldığını ve başka satış olmayacağını söyledi. Mart ayındaki ihaleler nedeniyle eylem yapan servisçiler ise Başkan Mustafa Tuna’dan özür diledi

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Plaka barışı
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. , Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Servis esnafının talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Mustafa Tuna, görüşmede daha önce gündeme gelen 'C' plakalı servis araçlarıyla ilgili konuya da açıklık getirdi. Velilerin ve okul yetkililerin servis araçlarına takviye yapılması talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından Ankara'da 150 adet yeni 'C' plaka satışı için karar alındığını hatırlatan Başkan Tuna, "İhalede 129 plaka satışı gerçekleşti. İhtiyaç ve talep o kadarmış. Şu an başka satış düşünmüyoruz" dedi.

ÖZÜR DİLEDİLER
Talebin öğrenci velilerinden, vatandaşlardan ve okul yetkililerinden geldiğini söyleyen Başkan Tuna, "Bana öğrenci velilerinden geldi bu teklif. Çocukların sabah servis yetersizliğinden dolayı çok fazla beklemek zorunda olduğu söylendi. Demek ki ihtiyaç bu kadarmış. Şu an bir sorun gözükmüyor" ifadelerini kullandı. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi de, "C plakası konusunda eğer sizi üzdüysek şahsım ve esnafım adına sizden özür dilerim" diye konuştu.

EYLEM YAPMIŞLARDI
ANKARALI servisçiler mayıs ayında gerçekleştirdikleri eylemde 'nin 500 adet 'C' plaka satışı için aldığı ihale kararını protesto etmişti. Büyükşehir Belediyesi önündeki Hipodrom Caddesi üzerinde korna çalarak eylem yapan servisçilerden aralarında Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi'nin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı.
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