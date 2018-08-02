Sağbekin kralı

BUGÜN NELER OLDU

6 yıl aradan sonra yenidenyükselen ve bu sezonbaşkenti temsil edecek tek takım olankadrosunu şekillendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezondan birçok oyuncuyla yollarını ayıran ve bu oyuncuların yerine yeni transferler yapan başkent ekibinde teknik direktörsağbek mevkisini yineemanet edecek. Tecrübeli oyuncukampında gösterdiği performansla bu sezon da takımın değişmez isimlerinden olacağının sinyallerini verdi. Oynadığı futbolla ve karakteriyle hem saha içinde hem de saha dışında geçtiğimiz sezon taraftarın, yönetimin ve teknik heyetin güvenini kazanan, bu sezoniyi bir noktada bitirmesinde önemli bir rol oynayacak. Geçtiğimiz sezonyaptığıasistle şampiyonluğun mimarlarından olanaynı zamanda da ligin asist kralı olmuştu.Kariyerindegibi kulüplerde oynayansezonundatransfer oldu.üç sezon oynadıktan sonrasezonundatransfer oldu. Kariyerindeki en büyük çıkışı yaptığıdört sezon forma giydi.formasıylamaça çıktı. Bu maçlardagol atıpasist yaptı.sezonundatransfer oldu.iki sezon forma giydikten sonra kardeş takımtransfer oldu. Geldiği ilk sezonda karakteri ve oynadığı futbolla taraftarın sevgilisi haline gelenyaşındaki sağbek oyuncusumaçtaasist yaparak hem başkent ekibininçıkmasında başrol oynadı hem de bu performansıyla kariyer rekorunu kırdı.Ayrıca, cumartesi günü kardeş kulübüile hazırlık maçı yapacak.maç saatbaşlayacak.bu maçla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Hasret sonra eriyor, dostlar kavuşuyor" ifadelerine yer verdi.