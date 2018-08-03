3 sanatçı 35 eserle Kore sergisi açtı

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Kültür Merkezince açılan Kore Grafik Tasarım Sergisi
sanatseverlerle buluştu. Koreli sanatçılar, Byoungil Sun
, Mijung Lee ve Sujin Yun'ın eserlerinin yer aldığı, Kore kültürünü ve manevi değerlerini tanıtmayı amaçlayan Kore Grafik Tasarım Sergisi Kore Kültür Merkezi'nde açıldı. Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong-woo Cho, Türkiye'ye ilk kez gelen ve sergide büyük emeği bulunan Koreli sanatçılara teşekkür etti. Sergiye katkıda bulunan üç sanatçıyı temsilen konuşan Byoungil Sun da Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 61. yılında böyle bir sergiyi açmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, bu vesileyle Kore'nin grafik sanatını tanıtmak istediklerini ifade etti. Sun, sergideki 35 eserin, Kore'nin kimliğini ve manevi kültürünü yansıttığını belirterek, bu eserlerin dünyaki sosyal sorunları temel aldığı belirtti. Sergi 15 Ağustos'a kadar açık.