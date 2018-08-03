4 girişimci yurtdışına...

ATO
Genç Girişimciliğin Harekete Geçirilmesi Projesi toplantısı ATO Meclis Salonu'nda yapıldı. Proje kapsamında eğitim alarak iş planı hazırlayan 12 genç girişimci adayı, jüri önünde iş planlarını sundular. Jürinin seçtiği dört genç girişimci adayı, önümüzdeki aylarda proje ortağı ülkelerde staj yapacak. ATO Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ali Yılmaz, programın açılışında yaptığı konuşmada küresel boyutta yaşanan değişime ayak uydurmanın ve ekonomik refah seviyesini artırmanın yollarından birinin girişimciliği geliştirmek olduğunu söyledi. Ankara Ticaret Odası olarak girişimciliğin yaygınlaşması ve yeni girişimcilerin iş hayatına katılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Yılmaz, "Bu çalışmalarla ülkemizin girişimciliğe, yenilikçiliğe, bilimsel gelişmeye ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı, bilgi tabanlı ve rekabetçi ekonomik yapısıyla dünyanın en gelişmiş on ülkesi arasında yer almasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz" dedi.