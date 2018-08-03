Ankara kalesi emin ellerde

BUGÜN NELER OLDU

Uzun bir aradan sonramaçıylahasretini sonlandıracak olankalesi emin ellerde…bu sezon kalesinivegibi yetenekli isimlere emanet edecek.geçtiğimiz sezon kalesini koruyan veçıkma yolunda büyük pay sahibi olan kalecileriveile bu sezon da yola devam ediyor. Başkent ekibi bu isimlerin yanınatransfer ederek bu sezon kalesini sağlama aldı. Üç kaleci de antrenmanlarda gösterdikleri performansları ile teknik direktörgözüne girmeyi başardı.transfer edilenyaşındakikalecişu anda takımın birinci kalecisi konumunda bulunuyor. Kariyerinin büyük bir bölümünüekiplerindengeçirenbu yanaforması giyiyordu.geçtiğimiz sezonformasıylamaça çıkmıştı. Takımın ikinci kalecisi iseyaşındaki tecrübeli oyuncualtyapısından çıkarak birçoktakımında oynayangeçtiğimiz sezonmaçta takımının kalesini korumuştu.altyapısından yetişerek A takıma yükselen ve burada gösterdiği performansla takımda kendine yer edinen genç kalecitakımın üçüncü kalecisi olarak kadroda bulunuyor. Şu sıralar transferde adıanılanyaşındaki genç kaleciformasıyla geçen sezon 1maça çıkmıştı.