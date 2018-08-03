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kalesi emin ellerde

Kadrosunda Johannes Hopf, Altay Bayındır ve Korcan Çelikay gibi önemli kalecileri bulunduran gücü’nün kalesi güven veriyor

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018
Ankara kalesi emin ellerde
Uzun bir aradan sonra 10 Ağustos'taki Galatasaray maçıyla Süper Lig hasretini sonlandıracak olan Ankaragücü'nün kalesi emin ellerde… Ankaragücü bu sezon kalesini Korcan Çelikay, Johannes Hopf ve Altay Bayındır gibi yetenekli isimlere emanet edecek. Ankaragücü geçtiğimiz sezon kalesini koruyan ve Süper Lig'e çıkma yolunda büyük pay sahibi olan kalecileri Korcan Çelikay ve Altay Bayındır ile bu sezon da yola devam ediyor. Başkent ekibi bu isimlerin yanına Gençlerbirliği'nden Johannes Hopf'u transfer ederek bu sezon kalesini sağlama aldı. Üç kaleci de antrenmanlarda gösterdikleri performansları ile teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başardı.

ALTAY'A BEŞİKTAŞ TALİP
Gençlerbirliği'nden transfer edilen 31 yaşındaki İsveçli kaleci Johannes Hopf şu anda takımın birinci kalecisi konumunda bulunuyor. Kariyerinin büyük bir bölümünü İsveç Ligi ekiplerinden Hammarby'de geçiren Hopf, 2015'ten bu yana Gençlerbirliği forması giyiyordu. Johannes Hopf geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de 33 maça çıkmıştı. Takımın ikinci kalecisi ise 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu Korcan Çelikay. Beşiktaş altyapısından çıkarak birçok Süper Lig takımında oynayan Korcan Çelikay geçtiğimiz sezon 27 maçta takımının kalesini korumuştu. Ankaragücü'nün altyapısından yetişerek A takıma yükselen ve burada gösterdiği performansla takımda kendine yer edinen genç kaleci Altay Bayındır'da takımın üçüncü kalecisi olarak kadroda bulunuyor. Şu sıralar transferde adı Beşiktaş'la anılan 20 yaşındaki genç kaleci Ankaragücü formasıyla geçen sezon 1. Lig'de 7 maça çıkmıştı.
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Ankara kalesi emin ellerde
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