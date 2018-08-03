Ankara kalesi emin ellerde

Uzun bir aradan sonra 10 Ağustos'taki Galatasaray
maçıyla Süper Lig
hasretini sonlandıracak olan Ankaragücü'nün
kalesi emin ellerde… Ankaragücü
bu sezon kalesini Korcan Çelikay
, Johannes Hopf
ve Altay Bayındır
gibi yetenekli isimlere emanet edecek. Ankaragücü
geçtiğimiz sezon kalesini koruyan ve Süper Lig'e
çıkma yolunda büyük pay sahibi olan kalecileri Korcan Çelikay
ve Altay Bayındır
ile bu sezon da yola devam ediyor. Başkent ekibi bu isimlerin yanına Gençlerbirliği'nden Johannes Hopf'u
transfer ederek bu sezon kalesini sağlama aldı. Üç kaleci de antrenmanlarda gösterdikleri performansları ile teknik direktör İsmail Kartal'ın
gözüne girmeyi başardı.
ALTAY'A BEŞİKTAŞ TALİP
Gençlerbirliği'nden
transfer edilen 31
yaşındaki İsveçli
kaleci Johannes Hopf
şu anda takımın birinci kalecisi konumunda bulunuyor. Kariyerinin büyük bir bölümünü İsveç Ligi
ekiplerinden Hammarby'de
geçiren Hopf
, 2015'ten
bu yana Gençlerbirliği
forması giyiyordu. Johannes Hopf
geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği
formasıyla Süper Lig'de 33
maça çıkmıştı. Takımın ikinci kalecisi ise 30
yaşındaki tecrübeli oyuncu Korcan Çelikay
. Beşiktaş
altyapısından çıkarak birçok Süper Lig
takımında oynayan Korcan Çelikay
geçtiğimiz sezon 27
maçta takımının kalesini korumuştu. Ankaragücü'nün
altyapısından yetişerek A takıma yükselen ve burada gösterdiği performansla takımda kendine yer edinen genç kaleci Altay Bayındır'da
takımın üçüncü kalecisi olarak kadroda bulunuyor. Şu sıralar transferde adı Beşiktaş'la
anılan 20
yaşındaki genç kaleci Ankaragücü
formasıyla geçen sezon 1. Lig'de 7
maça çıkmıştı.