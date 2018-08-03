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’da şans eseri bulundu! Tam 100 katı büyüklüğünde… kazandırılacak

’da yol çalışması esnasında bulunan ve Alanya’daki Damlataş’tan 100 kat daha büyük olduğunu ifade ettiği Tulumtaş Mağarası’nın açılacağını belirtti

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 11:51
Ankara’da şans eseri bulundu! Tam 100 katı büyüklüğünde…Turizme kazandırılacak

1992 yılında Çevre Yolu'nun yapımı sırasında şans eseri bulunan Tulumtaş mağaraları kazandırılmak için harekete geçildi. Gölbaşı Belediye Meclisi'nde konuşan Belediye Başkanı Fatih Duruay, mağaraların turizme açılması için ilgili bakanlıkların ihale gerçekleştireceğini müjdeledi. Başkan Fatih Duruay, "Ankara Büyükşehir ve Kültür Bakanlığı ile Tulumtaş mağarasının turizme açılması için elimizden geleni yapıyoruz. Alanya'daki Damlataş mağarasına milyonlarca insan gidiyor. Burası oranın belki de 100 katı, atıl bir vaziyette durması olmaz" diye konuştu. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay yakın bir zaman içerisinde mağaraya giderek incelemelerde bulunmuştu.

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Ankara’da şans eseri bulundu! Tam 100 katı büyüklüğünde…Turizme kazandırılacak
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