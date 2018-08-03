Ankara’da şans eseri bulundu! Tam 100 katı büyüklüğünde…Turizme kazandırılacak

1992 yılında Ankara Çevre Yolu'nun yapımı sırasında şans eseri bulunan Tulumtaş mağaraları turizme kazandırılmak için harekete geçildi. Gölbaşı Belediye Meclisi'nde konuşan Belediye Başkanı Fatih Duruay, mağaraların turizme açılması için ilgili bakanlıkların ihale gerçekleştireceğini müjdeledi. Başkan Fatih Duruay, "Ankara Büyükşehir ve Kültür Bakanlığı ile Tulumtaş mağarasının turizme açılması için elimizden geleni yapıyoruz. Alanya'daki Damlataş mağarasına milyonlarca insan gidiyor. Burası oranın belki de 100 katı, atıl bir vaziyette durması olmaz" diye konuştu. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay yakın bir zaman içerisinde mağaraya giderek incelemelerde bulunmuştu.