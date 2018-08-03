Bir gecede 3 kutlama

KIBRIS
'IN fethinin 447'inci yıl dönümü "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" ile KKTC
Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) 60'ıncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının (GKK) 42'nci kuruluş yıldönümü, Ankara
'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. KKTC'nin Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Gazi Orduevi'nde tertiplenen programa, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut ve Kıbrıs Barış Harekatı gazileri katıldı. Programda konuşma yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Akın Örsdemir, Kıbrıs Adası'nın Türkler tarafından fethedildikten sonra adada 300 yıl boyunca adalet, hoşgörü, barış ve huzur dolu bir ortamın oluştuğunu belirterek, 3 kıtada yüzyıllarca süren Türk hakimiyetinin, Osmanlı Devleti'nin yorucu savaşlar sonunda gerileme dönemine girmesiyle adanın yönetiminin 1878'de İngiltere'ye bırakıldığını dile getirdi. Örsdemir, bu tarihten sonra Kıbrıs Türkü için 1974'e kadar karanlık günlerin başladığını söyledi.