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Bocce şampiyonası devam ediyor

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Bocce şampiyonası devam ediyor
ANKARA'NIN Kahramankazan ilçesinde 9 ülkeden 27 sporcunun katılımıyla düzenlenen 10. Avrupa Gençler Bocce Şampiyonası devam ediyor. Kahramankazan Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu'nda düzenlenen şampiyonada KKTC Bocce Takımı da Türkiye-2 KKTC adıyla mücadele ediyor. İlk maçında Slovakya'yı 12-2 yenen Türkiye-2 KKTC Bocce Takımı kafilesinin başkanı Mustafa Oymacı yaptığı açıklamada, Avrupa Gençler Bocce Şampiyonası'na Türkiye-2 KKTC olarak katıldıklarını ve bunun olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Gençlerin spor yapmasına olanak sağlamak için siyasi engellerin ortadan kalkması gerektiğini anlatan Oymacı, "Bu gençler spor yapmak istiyorsa Kuzey Kıbrıs olsun veya diğer tanınmayan ülkeler olsun bütün turnuvalarda yer almalıdır. Bunun umudunu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz inşallah. Bu ileride gerçekleşir diye düşünüyorum. Tabii Türkiye'nin 2. takımı olarak turnuvaya katılmaktan yana bir şikayetimiz yok elbette ancak yine de bir burukluk oluyor. Ancak katılabilmenin de bir heyecanı, mutluluğu da var. Türkiye 2 olarak katılmamız bile sporcularımızı motive ve de mutlu ediyor" dedi. Şampiyona, 4 Ağustos Cumartesi günü yapılacak final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erecek.
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