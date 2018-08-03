ANKARA'NIN Kahramankazan
ilçesinde 9
ülkeden 27
sporcunun katılımıyla düzenlenen 10. Avrupa Gençler Bocce Şampiyonası
devam ediyor. Kahramankazan Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu'nda
düzenlenen şampiyonada KKTC Bocce Takımı
da Türkiye-2 KKTC
adıyla mücadele ediyor. İlk maçında Slovakya'yı 12-2
yenen Türkiye-2 KKTC Bocce Takımı
kafilesinin başkanı Mustafa Oymacı
yaptığı açıklamada, Avrupa Gençler Bocce Şampiyonası'na Türkiye-2 KKTC
olarak katıldıklarını ve bunun olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Gençlerin spor yapmasına olanak sağlamak için siyasi engellerin ortadan kalkması gerektiğini anlatan Oymacı
, "Bu gençler spor yapmak istiyorsa Kuzey Kıbrıs
olsun veya diğer tanınmayan ülkeler olsun bütün turnuvalarda yer almalıdır. Bunun umudunu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz inşallah. Bu ileride gerçekleşir diye düşünüyorum. Tabii Türkiye'nin 2.
takımı olarak turnuvaya katılmaktan yana bir şikayetimiz yok elbette ancak yine de bir burukluk oluyor. Ancak katılabilmenin de bir heyecanı, mutluluğu da var. Türkiye 2
olarak katılmamız bile sporcularımızı motive ve de mutlu ediyor" dedi. Şampiyona, 4 Ağustos Cumartesi
günü yapılacak final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erecek.