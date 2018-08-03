Bocce şampiyonası devam ediyor

BUGÜN NELER OLDU

ilçesindeülkedensporcunun katılımıyla düzenlenendevam ediyor.düzenlenen şampiyonadadaadıyla mücadele ediyor. İlk maçındayenenkafilesinin başkanıyaptığı açıklamada,olarak katıldıklarını ve bunun olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Gençlerin spor yapmasına olanak sağlamak için siyasi engellerin ortadan kalkması gerektiğini anlatan, "Bu gençler spor yapmak istiyorsaolsun veya diğer tanınmayan ülkeler olsun bütün turnuvalarda yer almalıdır. Bunun umudunu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz inşallah. Bu ileride gerçekleşir diye düşünüyorum. Tabiitakımı olarak turnuvaya katılmaktan yana bir şikayetimiz yok elbette ancak yine de bir burukluk oluyor. Ancak katılabilmenin de bir heyecanı, mutluluğu da var.olarak katılmamız bile sporcularımızı motive ve de mutlu ediyor" dedi. Şampiyona,günü yapılacak final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erecek.