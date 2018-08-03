Çubuk turşusu gelir kaynağı

BUGÜN NELER OLDU

ÇUBUK'TA sebze hasadının yapıldığı bugünlerde kadınları tatlı bir telaş sardı. Her yıl 30 bin tondan fazla turşunun üretildiği, irili ufaklı yüzlerce imalathanenin bulunduğu ilçede sebzeler 30 çeşit turşuya dönüşürken, evlerinin avlusunu imalathane gibi kullanan kadınlar imece usulü turşu hazırlıyor. Çubuk Çayı ve çevresinde tamamen iyi tarım uygulamasıyla yetiştirilen sebzeler, organik olarak fermente edilen sirke, kaya tuzu ve kuyu suyu ile turşuya dönüşüyor. Kış sofralarının vazgeçilmezi olan turşu yapmak için yoğun mesainin yaşandığı mahallelerden biri de Aşağı Çavundur Mahallesi. Her evin adeta bir imalathaneye dönüştüğü mahallede kadınlar bahçesinde yetiştirdiği sebzelerle turşu hazırlıyor. Hazırlanan turşuların bir bölümü kış aylarında tüketilmek üzere evlerin kilerinde yerini alırken, büyük bölümü de satışa sunuluyor. Büyük emekle hazırlanan bu lezzetli turşular kadınlar için aynı zamanda gelir de oluyor.EVINDE turşu yapan kadınlardan Yasemin Yılmaz, "Kendimi bildim bileli turşu kuruyorum. Tüm ürünleri kendi bahçemizde üretiyoruz. Bu mahallenin hepsi turşucu." dedi. Yılmaz, "Üç çocuğum var. Üç çocuğumu turşudan elde ettiğim gelirle okuttum. Gelirimi çocuklarımın eğitimine harcıyorum. Elimizin emeği ile çocuklarımızı okuttuk çok şükür Allah'a..." ifadesini kullandı. Birbirlerine yardım ederek turşu yaptıklarını belirten Sibel Yılmaz da turşu hazırlamayı yaşadığı mahallede öğrendiğini aktardı. 76 yaşındaki Mükerrem Yılmaz da yıllar önce turşu üreten bir aileye gelin gelindiğini vurgulayarak, gelinlerine ve çocuklarına turşu hazırlamayı öğrettiğini bildirdi.