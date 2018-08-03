Dondurmacılar mercek altında

BUGÜN NELER OLDU

YENIMAHALLE Belediyesi ilçedeki miniklerin vazgeçilmez yaz lezzeti dondurmayı mercek altına aldı. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaz sıcaklarının artması sonucu tüketiminde büyük artış yaşanan dondurma ve buna bağlı pastane, imalat yerlerinde denetim yaptı. Rengarenk, çeşit çeşit aromalarıyla pastane vitrinleri süsleyen dondurma yaz kabusu olmasın diye yoğun mesai yapan ekipler, vatandaşların sağlıksız ve hijyenden uzak gıda ürünlerini tüketmelerini engellemek amacıyla pastane ve imalathaneleri didik didik etti.