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Keçiören’de huzur var

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Keçiören’de huzur var
KEÇIÖREN Belediyesi dı. ile Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde Keçiören genelinde yapılan huzur operasyonlarında asayişi bozanlar uyarılıyor. Keçiören Belediyesi ve Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından planlanan operasyonda gece ve gündüz saatlerinde umuma açık park, açık alanlar ve kapalı pazar yerleri denetleniyor. Şahısların PTS ve GBT araştırmaları, araç arama ve parkbahçe alan taramasının yapıldığı operasyon, vatandaşların da takdirini kazanırken, operasyonun tüm parklarda yapılması planlanıyor.

BILINÇLENDIRIYORUZ
Keçiören Belediye Başkanı , Keçiören'de huzurun ve güvenliğin sağlanmasında güvenlik güçlerinin işini kolaylaştıran vatandaşlara anlayışlarından ötürü teşekkür ederken, "Emniyet güçlerimiz gereken tedbirleri alıyor, bizler de kendilerine yardımcı oluyoruz. Her şey vatandaşımızın huzuru için... Ayrıca ortak kullanım alanlarına zarar vermemeleri noktasında vatandaşımızı bilinçlendiriyoruz" dedi.
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Keçiören’de huzur var
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