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Kâğıt toplayıcıları için protokol yapıldı

Keçiören’deki kağıt toplayıcıları için belediye ile Türk-İş arasında önemli bir protokol imzalandı

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Kâğıt toplayıcıları için protokol yapıldı
KEÇİÖREN Belediye Başkanı bir ilke daha imza atarak Türk – İş Genel Başkanı ile birlikte Atık Toplayıcılarının Çalışma Koşullarını İyileştirme Projesi'nin startını verdi. Keçiören Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi ile hareket ederek, Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk-İş ile beraber atıkların sağlıklı koşullarda toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması amacıyla başlattığı projeyle ilgili konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Bu protokolle sokakta çalışanların sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra çevresel ve ekonomik bir fayda da öngörüyoruz. Atık yönetiminin bir parçası olan geri dönüşüm sektörünün en önemli aktörlerinden biri de atık toplayıcıları… Bu nedenle atık toplayıcılarının sisteme entegrasyonunun sağlanması ve kayıtlı bir şekilde sağlıklı koşullarda istihdama dahil edilmesi şart… Geçtiğimiz eylül ayında Keçiören genelindeki atık toplayıcılarını bir tanışma toplantısıyla bir araya getirmiş, projenin ilk adımını atmıştık. Projeyle birlikte onların kıyafet ve kişisel koruyucu donanımlarının tedariki, düzenli sağlık taramalarından geçmeleri, iş güvenliği, hijyen, risk gruplarının belirlenmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve çocuk işçiliğin önlenmesi noktasındaki çalışmaları başlatacağız"dedi. TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da 'da 20 bin kağıt toplayıcısı olduğunu dile getirdi.

H. Beyza Coşkun
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Kâğıt toplayıcıları için protokol yapıldı
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