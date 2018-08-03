Kâğıt toplayıcıları için protokol yapıldı

KEÇİÖREN Belediye Başkanı Mustafa Ak
bir ilke daha imza atarak Türk – İş Genel Başkanı Ergün Atalay
ile birlikte Atık Toplayıcılarının Çalışma Koşullarını İyileştirme Projesi'nin startını verdi. Keçiören Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi ile hareket ederek, Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk-İş ile beraber atıkların sağlıklı koşullarda toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması amacıyla başlattığı projeyle ilgili konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Bu protokolle sokakta çalışanların sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra çevresel ve ekonomik bir fayda da öngörüyoruz. Atık yönetiminin bir parçası olan geri dönüşüm sektörünün en önemli aktörlerinden biri de atık toplayıcıları… Bu nedenle atık toplayıcılarının sisteme entegrasyonunun sağlanması ve kayıtlı bir şekilde sağlıklı koşullarda istihdama dahil edilmesi şart… Geçtiğimiz eylül ayında Keçiören genelindeki atık toplayıcılarını bir tanışma toplantısıyla bir araya getirmiş, projenin ilk adımını atmıştık. Projeyle birlikte onların kıyafet ve kişisel koruyucu donanımlarının tedariki, düzenli sağlık taramalarından geçmeleri, iş güvenliği, hijyen, risk gruplarının belirlenmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve çocuk işçiliğin önlenmesi noktasındaki çalışmaları başlatacağız"dedi. TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da Ankara
'da 20 bin kağıt toplayıcısı olduğunu dile getirdi.
H. Beyza Coşkun