Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Kız istemeye gidiyorlardı

Kız istemeye gidiyorlardı

’dan Erzurum’a kız istemeye giden Demirtaş ailesi şarampole yuvarlandı. İki kişinin hayatını kaybettiği kazada Emine Demirtaş 6 aylık bebeğiyle birlikte can verdi

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Kız istemeye gidiyorlardı
Kaza, akşam saatlerinde, Erzincan- Erzurum yolunun 77'nci kilometresindeki Kargın beldesi yakınlarında meydana geldi. Rasim Demirtaş (66) yönetimindeki 06 CCR 96 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, ağaçlara vurarak, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücünün eşi Naciye Demirtaş (67) yaşamını yitirdi. Rasim Demirtaş ile 6 aylık hamile gelini Emine (39), torunları Yasin (14) ve Şüheda (11) ise otomobilde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

ERZURUM'A GİDİYORLARDI
Araçta sıkışan 2'si çocuk 4 kişi, AFAD ekiplerince yaralı kurtartıldı. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Emine Demirtaş ile karnındaki 6 aylık bebeği, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Demirtaş ailesinin, kız istemek için 'dan Erzurum'a gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kız istemeye gidiyorlardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN