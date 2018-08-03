Osmanlıspor evine döndü

BUGÜN NELER OLDU

sezon hazırlıklarınıyaptığı kampla tamamlayan başkent ekibi evine döndü. Yeni sezon hazırlıklarınıiki etap halinde toplamgünlük yaptığı kampla tamamlayantop başı yaptı.saat süren antrenmana takımın yeni transferi golcü oyuncude katıldı. Teknik direktöryönetimindeki antrenmana morsarılı oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Core (vücut ağırlığıyla yapılan) çalışmasıyla antrenmana devam eden oyuncular, minyatür kalelerden kurulu alanda oynanan oyunla antrenmanı sürdürdü. Başkent ekibi iki set halinde yapılan dayanıklılık koşusuyla günün tek antrenmanını sonlandırdı.