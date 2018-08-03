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evine döndü

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Osmanlıspor evine döndü
YENI sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı kampla tamamlayan başkent ekibi evine döndü. Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da iki etap halinde toplam 25 günlük yaptığı kampla tamamlayan Osmanlıspor, Batıkent Tesisleri'nde top başı yaptı. 1,5 saat süren antrenmana takımın yeni transferi golcü oyuncu Mertan Caner Öztürk de katıldı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenmana morsarılı oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Core (vücut ağırlığıyla yapılan) çalışmasıyla antrenmana devam eden oyuncular, minyatür kalelerden kurulu alanda oynanan oyunla antrenmanı sürdürdü. Başkent ekibi iki set halinde yapılan dayanıklılık koşusuyla günün tek antrenmanını sonlandırdı.
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Osmanlıspor evine döndü
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