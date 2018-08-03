Osmanlıspor evine döndü

YENI
sezon hazırlıklarını Bolu'da
yaptığı kampla tamamlayan başkent ekibi evine döndü. Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da
iki etap halinde toplam 25
günlük yaptığı kampla tamamlayan Osmanlıspor
, Batıkent Tesisleri'nde
top başı yaptı. 1,5
saat süren antrenmana takımın yeni transferi golcü oyuncu Mertan Caner Öztürk
de katıldı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay
yönetimindeki antrenmana morsarılı oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Core (vücut ağırlığıyla yapılan) çalışmasıyla antrenmana devam eden oyuncular, minyatür kalelerden kurulu alanda oynanan oyunla antrenmanı sürdürdü. Başkent ekibi iki set halinde yapılan dayanıklılık koşusuyla günün tek antrenmanını sonlandırdı.