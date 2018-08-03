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’nda zincirleme kaza

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Samsun Yolu’nda zincirleme kaza
'DA zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Turgut Özal Bulvarı'ndan şehir merkezi istikametine seyreden 06 AJ 7035 plakalı minibüs ile 06 VVT 91 ve 06 BEJ 003 plakalı otomobiller General Eşref Akıncı Kışlası yakınlarında çarpıştı. Kazada iki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle Yolu şehir merkezi istikametinde 3 şerit bir süre ulaşıma kapandı. Tek şeritten sağlanan ulaşım nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.
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Samsun Yolu’nda zincirleme kaza
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