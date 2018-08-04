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Kızılcahamam’da festival heyecanı

Kızılcahamam Belediyesi Kültür, Sanat ve Su Festivali kapsamında birbirinden önemli sanatçılar ilçede konser verecek. Festival 7 Eylül’de başlayacak

Giriş Tarihi: 4.8.2018
Kızılcahamam’da festival heyecanı
Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, 7-8 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Kızılcahamam Belediyesi Kültür, Sanat ve Su Festivali'nin programını açıkladı. Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, ilçede gerçekleştirilecek Kızılcahamam Belediyesi Kültür, Sanat ve Su Festivali'ne ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Güney, geçen yıllarda Türkiye'nin içinde bulunduğu bazı durumlardan dolayı gerçekleştirilemeyen festivalin bu yıl mükemmel bir programla düzenleneceğini bildirdi. Büyük özenle hazırlanan festivale tüm ilçe halkını ve misafirleri davet eden Muhittin Güney, programın detaylarına ilişkin bilgi verdi. Festival kapsamında, şehitler için Kur-an'ı Kerim tilaveti yapılacak. İlçede mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Daha sonrasında ise sırasıyla, Ömer Faruk Bostan, Aysel Yakupoğlu, , Çubuklu Cem, İsmail Altunsaray ve sahne alacak. Festivalde ayrıca Kızılcahamam Karakucak Güreşleri de düzenlenecek.
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Kızılcahamam’da festival heyecanı
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