Podium’da aksiyon doruğa çıkacak

PODIUM Ankara
Alışveriş Merkezi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve MXGP of Turkey işbirliği ile Ankara'da ilk defa AVM
olarak Ekstrem Spor Festivali MotoFest'i gerçekleştirecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun kuracağı özel pistlerde büyük ödüllü Süper Enduro Motosiklet Yarışı ve 2 profesyonel sporcu ile gün boyu adrenalin dolu motosiklet gösterileri, simülasyon oyunları ve satış stant alanları festival kapsamında 4-5 Ağustos'ta Podium Ankara AVM'de olacak. Yine 5 Ağustos Pazar günü , festival kapanışında katılımcıların dört gözle beklediği ünlü rap müzik sanatçısı Ceza'nın açık hava konseri Podium Ankara'da olacak.