Tarlada bir ömür harman mesaisi

İLÇEYE bağlı kırsal mahallelerden Durhasan'da yaşayan çiftçiler, günün sonunda çuvallara doldurulup ambarlara kaldırılan
hububat ürünlerinin tanesinin sap ve samanından ayrıştırıldığı harman yerinde, akşam geç vakitlere kadar ter döküyor. Mahalle sakinlerinden Selver Ünal (65), uzun süredir tarım ve hayvancılıkla uğraştığını söyledi. Ünal, 80 haneli köyde genç olarak sadece oğlunun kaldığını, gençlerin artık köyleri tercih etmediğini dile getirerek, "Ben burada doğdum, burada evlendim ve burada da yaşıyorum. Köyümü ve köyde yaşamayı seviyorum. Geçmişte ekim ve biçme işlerini öküzlerle yapardık. Sabahtan akşama kadar iki öküz koşardık. Eskiden pek zordu şimdi kolayladı ama ne fayda ömür bitti. Yaklaşık 40 yıl bizzat kendim koyun güttüm. Gençliğimizde çok ezildik. Bu yaşta eşime ve çocuğuma yardım ediyorum. Bir tane oğlum var, o da köyün tek genci. Burada kalsın diyorum ama kızlar iş çok diye köye gelmiyorlar. Şehirde oturursa evleniyorlar olmazsa evlenmiyorlar. Nasıl olacak bilmiyorum. Bugüne kadar bir kız bulamadık işte. Bu nedenle de gençler hep Çubuk
'a ya da Ankara
'ya gitti" diye konuştu.
"SON GENÇ BENİM"
Burhan Ünal (27) da "Annem ve babamla birlikte yaşıyorum. Köyde yaşamak elbette zor. Bu köyde benden başka genç yok, son genç benim" ifadelerini kullandı. Eşine her işte yardım ettiğini vurgulayan Hatice Ünal (50) ise tan yerinin ağarmasıyla başlayan patoz mesailerinin akşama kadar sürdüğünü söyledi. Ünal, eve gidince de diğer işleri yapmak zorunda olduğunu belirterek, kış ayına kadar gece gündüz çalıştıklarını anlattı. Elde ettikleri ürünün fazla para etmemesinden yakınan Ünal, "Günümüz hep dolu dolu geçiyor. Bu iş adamın varsa kolay, adamın yoksa çok zor" dedi.