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19 kadın F Klavye sertifikası aldı

Giriş Tarihi: 5.8.2018
19 kadın F Klavye sertifikası aldı
PURSAKLAR Belediyesi üyesi 19 kadın 108 saatlik yaz kursunda F Klavye eğitimini tamamlayıp sertifika aldı. Hüma Sultan Hanım Evi'ndeki bilgisayar sınıfında eğitimlerini tamamlayan hanımlar öğrendiklerini daha da geliştirmek için hızlı klavye kullanma kursuna yazıldı. Türkçe F Klavye üzerine 108 saat eğitim alan kursiyerler, on parmak yazı yazmayı öğrendi. Özellikle kâtiplik gibi sınavlara girecek olan hanımların yoğun ilgi gösterdiği kurstan 19 kişi daha mezun oldu. Eğitimlerine düzenli olarak devam eden ve büyük bir disiplin içinde kursu bitirip sertifika alan hanımlar, sertifika törenlerini bir kafede kutladı.
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19 kadın F Klavye sertifikası aldı
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