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Bir yanda lavanta bir yanda berberis

Giriş Tarihi: 5.8.2018
Bir yanda lavanta bir yanda berberis
BEYPAZARI Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Bulvarı Oğuzkent Mevkisi'nden başlayarak, Başağaç Mevkisi'ne kadar ki alanda mevsimlik peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarına devam ediliyor. Belediye ekipleri, ilçeyi daha güzel bir hale getirmek için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarına devam eden belediye ekipleri Beypazarı Ortaokulu çevresi, Alparslan Türkeş Bulvarı Ayvaşık Kavşağı, Turizm Danışma Bürosu ve çevresinde, Lavanta, Berberis, Ateş Dikeni, Yayılıcı Ardıç, Leylandi, Mavi Selvi ve Altuni Mazi bitki çeşitleriyle peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarını tamamladı. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Bu peyzaj çalışmaları ile ilçemiz farklı bir görünüme kavuşturarak ilçemize ziyarete gelen misafirlerimizi güzel bir görüntü ile karşılamış oluyoruz" dedi.
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Bir yanda lavanta bir yanda berberis
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