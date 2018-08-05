Borç yapılandırma süresi uzatıldı

ANKARA
Büyükşehir Belediyesi'ne vergi ve diğer konularda borcu bulunan vatandaşların 31 Temmuz'da sona eren yapılandırma süresi, 27 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapılandırma süresinin 27 Ağustos tarihine kadar uzatıldığına yönelik açıklamasının ardından Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı da vatandaşların belediyeye olan borçlarının yapılandırılması için süreyi eş zamanlı olarak 27 Ağustos'a kadar uzattı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" kapsamında mükellefler, 31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ait vergi borçları ile birlikte cezaları yapılandırılabilecek.