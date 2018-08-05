Frigya canlanacak Bilkent açılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlığın önümüzdeki 100 gün içinde gerçekleştireceği icraatları tanıttı. Cumhurbaşkanlığınca basılan ve 52 sayfadan oluşan "100 Günlük İcraat Programı" kitapçığında ulaşımdan turizme, çevreden sağlığa kadar birbirinden önemli icraatlar yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte 100 gün içerisinde yapılacak icraatlar arasında başkente de geniş yer ayrıldı.
SOMUT ADIMLAR ATILIYOR:
Başkent Ankara
'ya yapılacak olan projelerin başında hiç kuşkusuz ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük hayali olarak nitelendirdiği Millet Bahçesi Projesi olacak. Ankara'ya biri Atatürk Kültür Merkezi
diğeri Gölbaşı'na yapılacak olan Millet Bahçeleri için somut adımlar atılacak. Tüm Türkiye'deki ve Ankara'daki Millet Bahçeleri ile ilgili çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek.
FRİGYA VADİLERİ MÜZE OLUYOR:
Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek ve başkent turizmi için hayati önem taşıyan Frigya Vadileri
ile ilgili de çalışmalar 100 günlük eylem planı içerisinde yer aldı. Başkent Ankara'nın yanı sıra Kütahya, Eskişehir
ve Afyonkarahisar'ı da yakından ilgilendiren çalışma ile Frigya Vadileri, "Anadolu Açık Hava Müzesi" olacak. Yaklaşık 3000 yıllık bir tarihe sahip Frigya Vadileri ile başkent Ankara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğraşacak.
BAŞKENTE GAZİ UYUMEVİ:
100 günlük icraatlar arasında gaziler de unutulmadı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından başkente Gazi Uyumevi inşa edilecek. İçerisinde ibadethanelerin, sosyal tesislerin ve 100 yataklı Gazi Bakımevi'nin yer alacağı Uyumevi için bu süre içerisinde ihaleye çıkılacak. Proje ile gazilerin ihtiyaçları olan bakımlar yapılacak ve sosyal hayata adaptasyonları sağlanacak.
BİLKENT AÇILIYOR:
Hiç kuşkusuz başkentin en önemli projeleri arasında yer alan iki şehir hastanesinde biri olan Bilkent Şehir Hastanesi açılacak. Bir diğer şehir hastanesi Etlik'in ise tamamlanması için çalışmalar tüm hızıyla sürecek.
ANKARA-SİVAS YHT HATTI:
Son 16 yılda atılan dev adımlar Ankara adeta yüksek hızlı trenin de başkenti oldu. Yıllar içerisinde hizmete giren; Ankara-Konya, Ankara- Eskişehir ve Ankara-İstanbul YHT'lerinin ardından başkente yapılan YHT Garı geçtiğimiz yıllarda hizmete girerek yüksek hızın da merkezine dönüştürdü. Mevcut YHT hatlarına ek olarak startı verilen Ankara- Sivas arasındaki çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. 100 günlük icraatlar kapsamında Ankara-Sivas arasına 120 kilometrelik hat serimi gerçekleştirilecek.
BU PROJELER HAYATİ ÖNEME SAHİP
ANKARA Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir
"Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı"na ilişkin değerlendirmede bulundu. Baran, yazılı açıklamasında, söz konusu programın ekonomi üzerinden oluşturulmaya çalışılan negatif kanaatlerin etkisizleştirilmesi bakımından hayati role sahip olduğunun altını çizerek, "Türkiye'nin gelişimini kalıcı hale getirmesi için yapısal reformlara ihtiyacı vardı. Programda bu reformların gerçekleştirileceği, mali disiplinin korunması, yatırım ve istihdam düzeyinin artırılması için önemli çözümlere yer verileceği görülüyor" ifadesini kullandı.
TAKVİME BAĞLANMASI ÖNEMLİ
ASO Başkanı Özdebir'de söz konusu programa ilişkin yazılı değerlendirmesinde, icraatların takvime bağlanmasının ölçülebilirlik açısından önemli olduğunu belirtti. İcraatların ve faaliyetlerin tek elden denetimi ve takibinin başarıyı getireceğine işaret eden Özdebir, "Üst kurullar aracılığıyla yapılan işlerin takip edilmesini önemli buluyorum. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz." ifadesini kullandı. Özdebir, imalat sanayi ve yazılım sektörüne yönelik desteklerin önemini vurguladı. Programda yargıda entegrasyonun sağlanması ve yargılamaların bir takvime bağlanarak hızlandırılmasının ekonomi açısından önemli bir unsur olduğunu belirten Özdebir, "Başkan Erdoğan'ın yastık altındaki döviz ve altının ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili çağrısını çok önemli buluyorum. Kamuda bir tasarruf döneminin başlaması çok olumlu. Ayrıca 40 milyar liralık kamu kaynağının tek hesaptan yönetilmesi ve takibi beklenen tasarrufu sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.