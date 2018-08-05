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Önce şişiriliyor sonra indiriliyor

Giriş Tarihi: 5.8.2018
Önce şişiriliyor sonra indiriliyor
TÜRKIYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı , bayramları ve özel günleri fırsat bilen bazı satıcıların önce ürünlerin fiyatını şişirdiğini sonra indirim varmış gibi satışa sunduğunu belirterek, "Özellikle bayram arifesinde vatandaşlarımız 'Yüzde 80'e varan indirim' etiketlerine kanmasın." ifadesini kullandı. Palandöken, yazılı açıklamasında, özellikle bayramlarda ve özel günlerde mağazaların gerçekçi olmayan indirim kampanyaları yapabildiğine dikkati çekti. Büyük mağazaların ve bazı 'lerin "Bayram indirimi" adı altında tüketiciyi yanıltarak rant elde ettiğini öne süren Palandöken, "Bayramları ve özel günleri fırsat bilenler, önce ürünlerin fiyatını şişiriyor sonra indirim varmış gibi bunları satışa sunuyor. Özellikle bayram arifesinde vatandaşlarımız 'Yüzde 80'e varan indirim' etiketlerine kanmasın. Tüketicileri yanıltan indirim kampanyaları kesin olarak kurala bağlanmalı" değerlendirmesinde bulundu.
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