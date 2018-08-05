Sabıkalı yankesici yakalandı

ANKARA
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yankesicileri kapana kıstırdı. İnsanların acılı gününü fırsata çevirmek isteyen ve toplu taşıma aracında bir anlık boşlukta olan yaşlıların cüzdanlarını çalan yankesiciler polislerden kaçamadı. Ulus bölgesinde otobüse binen yaşlıları kendine kurban seçen Aydın T., son suçunda yakalandı. Ankara'da onlarca vatandaşın canını yakan cepçilik tabir edilen yöntemle yankesicilik yapıp geçimini sağlayan sabıkalı yankesici Aydın T., otobüslerdeki güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Kameralar yardımıyla zanlının izine ulaşan polis ekipleri Aydın T.,yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen
Aydın T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karşıyaka Mezarlığı'nda bir polisin annesinin vefatı dolayısıyla cenazede yer alan görevli polisler tabutçuluk diye bilinen yöntemle yankesicilik yapan zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Kılınan cenaze namazı sonrası tabut taşıma bahanesi ile cenazenin araca bindirilmesi esnasında emekli bir vatandaşın cebinden para çaldığı belirlenen zanlı polisler tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kaydıyla salıverildi.