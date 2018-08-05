Sıcak bastırdı havuzlar doldu

KEÇIÖREN Belediyesi'ne bağlı havuzlar yaz sıcaklarından bunalan Keçiörenli'lerin imdadına yetişti. Yaz sıcaklarının kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde serinlemek isteyenler havuzlara koşuyor. Özellikle tatile gidemeyen ya da hafta sonunu serinleyerek geçirmek isteyenlerin talebi ile doluluk yüzde 100'lere çıktı. Aktepe Spor Tesisi'nde yaz döneminde yararlananların sayısı 6 bin 693'e ulaşırken, Kalaba Spor Merkezi
'nde bu sayı 13 bin 900'e çıktı. Etlik Spor Merkezi ise yaz dönemiyle beraber yüzme öğrenmek isteyenlerin talebini karşılamak için ilave kurslar açtı. Uzman hocalar eşliğinde verilen yüzme eğitimi ile havuzlara üyelik de artış gösteriyor.